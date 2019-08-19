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Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

15 dakika önce

ŞANLIURFA'da sokakta bisiklet sürerken minibüsün çarptığı Halil Polat (9), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi, System.String[]
ŞANLIURFA'da sokakta bisiklet sürerken minibüsün çarptığı Halil Polat (9), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde kırsal Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki sokakta bisiklet süren Halil Polat'a, Halil Benzer yönetimindeki 63 ML 816 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük çocuk doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Halil Benzer ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:21 Kaynak: DHA
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