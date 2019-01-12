Minibüsün Çarptığı Bisikletli Öldü

Muğla
'nın Köyceğizilçesinde minibüsün çarptığıbisiklet sürücüsüyaşamını yitirdi.
Muğla- Fethiye
karayolu Köyceğiz Devlet Hastanesi
mevkisinde C.G., yönetimindeki 48 J 7905 plakalı minibüs, bisikletle giden Serdar Şaylan'a (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şaylan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şaylan'ın cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA