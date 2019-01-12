Son Dakika Haberleri: Minibüsün Çarptığı Bisikletli Öldü

Minibüsün Çarptığı Bisikletli Öldü

1 saat önce

Muğla'nın Köyceğizilçesinde minibüsün çarptığıbisiklet sürücüsüyaşamını yitirdi.

Minibüsün Çarptığı Bisikletli Öldü, System.String[]
Muğla'nın Köyceğizilçesinde minibüsün çarptığıbisiklet sürücüsüyaşamını yitirdi.

Muğla- Fethiye karayolu Köyceğiz Devlet Hastanesi mevkisinde C.G., yönetimindeki 48 J 7905 plakalı minibüs, bisikletle giden Serdar Şaylan'a (42) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şaylan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şaylan'ın cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Fethiye, Devlet Hastanesi, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa
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