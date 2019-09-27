Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nda Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan D.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D.Y, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi

Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Gaziantep, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:39 Kaynak: AA
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