Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:39 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nda Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan D.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
D.Y, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi
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