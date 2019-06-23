Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

Minibüsün çarptığı çocuk öldü

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Minibüsün çarptığı çocuk öldü
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:26 Kaynak: AA
112, şahinbey, gaziantep, çocuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum! Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]