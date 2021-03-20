Minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Ç. İdaresindeki elektrikli motosiklet, yan yoldan İnegöl Alanyurt yoluna çıkmak isterken, karşıdan gelen minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Kazaya karışan minibüs ise olay yerinden kaçtı.
Yaralı Hüseyin Ç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan minibüs şoförünün yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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