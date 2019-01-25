Son Dakika Haberleri: Minibüsün Çarptığı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Minibüsün Çarptığı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

1 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, minibüsün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Minibüsün Çarptığı Kadın Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, minibüsün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, H.G.'nin kullandığı 35 S 87266 plakalı servis minibüsü, Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Gökhasan'a (37) hızla çarptı. Olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gökhasan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sürücü H.G. ise Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Hanife, İzmir, Balçova, 3. Sayfa
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