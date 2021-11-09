Mersin'de feci kaza: Minibüsün çarptığı kadın metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika

Mersin'de feci kaza: Minibüsün çarptığı kadın metrelerce böyle sürüklendi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde pazar alışverişinden dönen kadına özel halk otobüsü çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak'ta meydana geldi. Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı'na çarptı. Metrelerce savrulan Kayabaşı'na ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Minibüs şoförü Yücel B. ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.