Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı
Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

6 saat önce

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı, System.String[]

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çevrede oluşan kalabalığı polis, "Burada seyircilik yapmaya gerek yok" diye uyarıp, uzaklaştırdı.

?Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. M.İ.'nin kullandığı 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz tespit edilemeyen kadına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgeye yakın halk pazarından çıkanların birçoğu, olay yerinde sağlık görevlilerini ve polis ekiplerini izledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, yol kenarında kalabalık oluştu. Bu sırada polis memurlarından biri çevredekilere "Burada seyircilik yapmaya gerek yok" diyerek uyarıda bulundu. Uyarı üzerine, kalabalık dağıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü M.İ., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Karabük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:46 Kaynak: DHA
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