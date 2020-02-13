Minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ta yolcu minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Minibüsün çarptığı kadın yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ta yolcu minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaplı Karşıyaka Terminal çıkışında meydana geldi. İddialara göre, 67 LM 776 plakalı yolcu minibüsü sürücüsü Burak A., caddeye geçiş sırasında yolun karşısına geçmekte olan Şehriban D.'ye (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Şehriban D. Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi, "Kadın karşıya geçerken, terminal içinden çıkan minibüsün altında kaldı. Kadının sağlık durumu iyi olduğunu gördük" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri kafa karıştırıyor
Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın: "Halen şoktayım" Şoför Nebahat'ı örnek aldı, taksi şoförü oldu 13 yaşındaki öğrencisini darp eden müdür yardımcısına 3 bin TL para cezası verildi

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:32:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]