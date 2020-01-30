Minibüsün çarptığı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Karabük-Yenice kara yolunda seyir halinde olan bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralı karaca, tedavisi için Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.