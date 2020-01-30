Minibüsün çarptığı karaca yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı karaca yaralandı - Son Dakika

Minibüsün çarptığı karaca yaralandı

6 saat önce

Karabük-Yenice karayolunda minibüsün çarpması sonucu yaralanan ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen karaca tedavi altına alındı.

Minibüsün çarptığı karaca yaralandı, System.String[]

Karabük- Yenice karayolunda minibüsün çarpması sonucu yaralanan ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen karaca tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay Pirinçlik mevkisinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karaca yolun kenarına savrulurken, hayvana çarpan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen bir vatandaş yaralı karacaya müdahale etmek için için çaba gösterdi. Korku içinde kalan karacanın vatandaşın elinden kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonuna kaydedildi.


Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede karacanın çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi.


Karaca tedavi edilmek üzere direkt Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü. Burada ön ayakları kırılan karaca ameliyat edildi. Yaklaşık 1 aylık tedavisinin ardından karacanın doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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