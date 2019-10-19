Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada

Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada

59 dakika önce

Minibüsün çarptığı köpek öldü.

Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada

Elbistan'da yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüs çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden ayrıldı.

Kaza, Elbistan ilçesi Kümbet mahallesinde meydana geldi. Hacı Esat Efendi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe seyir halindeki bir minibüs çarptı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü yoluna devam ederken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine hayvan barınağına götürülen köpek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri köpeğe çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
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