Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı - Son Dakika

Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı

7 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, götürüldüğü hayvan barınağında tedaviye alındı.

Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı, System.String[]

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, götürüldüğü hayvan barınağında tedaviye alındı.

Dün öğle saatlerinde, Yazı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ne çıkan sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Sürücü, yoluna devam ederek kaçarken, kanlar içindeki köpeği görenler belediye ekiplerinden yardım istedi. Gelen görevliler tarafından alınan yaralı köpek, hayvan barınağına götürüldü. Veteriner hekim İsmail Bilgener tarafından yapılan kontrolde köpeğin sağ ön ayağındaki kemikte kırıklar olduğu tespit edildi. Bilgener, tedaviye alınan köpeği, sağlığına kavuşana kadar barınakta misafir edeceklerini söyledi.


Menderes, Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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