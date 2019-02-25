Minibüsün Çarptığı Köpek Telef Oldu
29 dakika önce
Edirne'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu.
Edirne
'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu.
İddiaya göre, şehir içi taşımacılık yapan yolcu minibüsü Talatpaşa Caddesi'nde aniden yola çıkan köpeğine çarptı.
Yaralanan köpek bir süre sonra öldü. Telef olan köpek vatandaşlarca bir çuvala konarak yoldan kaldırıldı.
Vatandaşlar çarpan minibüs şoförünün durmayıp yoluna devam ettiğini ileri sürerek şoföre tepki gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:18 Kaynak: AA
Çinliler, Edirne'yi Keşfe Geldi
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi
Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir