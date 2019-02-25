Son Dakika Haberleri: Minibüsün Çarptığı Köpek Telef Oldu

Minibüsün Çarptığı Köpek Telef Oldu

29 dakika önce

Edirne'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu.

Minibüsün Çarptığı Köpek Telef Oldu, System.String[]
Edirne'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu.

İddiaya göre, şehir içi taşımacılık yapan yolcu minibüsü Talatpaşa Caddesi'nde aniden yola çıkan köpeğine çarptı.

Yaralanan köpek bir süre sonra öldü. Telef olan köpek vatandaşlarca bir çuvala konarak yoldan kaldırıldı.

Vatandaşlar çarpan minibüs şoförünün durmayıp yoluna devam ettiğini ileri sürerek şoföre tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:18 Kaynak: AA

Edirne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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