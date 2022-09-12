Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı kamerada - Son Dakika
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Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı kamerada

12.09.2022 17:08
Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı kamerada

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü K.A. (16), ağır yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü K.A. (16), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, plakasını da düşürüp kaçan minibüsün sürücüsü F.V., emniyete giderek teslim oldu.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Şevket Durmuş Caddesi'nde, iddiaya göre dönüş yapan 16 APU 271 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve ehliyet olmayan K.A.'nın kullandığı 16 ATV 152 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından plakasını düşüren sürücü, minibüsüyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve durumu ağır olan K.A., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazadan bir süre sonra emniyete giden F.V. adlı kişi, minibüsün sürücüsünün kendisinin olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Polis, sürücünün F.V. olup olmadığını araştırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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