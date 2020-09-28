Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü barmen öldü - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, minibüsün çarptığı motosiklet sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü barmen Samet Duran (32) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Mehmet Emin Erdem (35) ise yaralandı.

Kaza, Milas - Bodrum Karayolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Mehmet Emin Erdem'in kullandığı 48 BD 848 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Samet Duran yönetimindeki 48 BAS 34 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmayla minibüsün ön kısmı motosikletin arka kısmına saplanırken, kaskı takılı olan sürücü Duran, yere düştü. Minibüsün önündeki motosiklet ve sürücüsü bir süre sürüklendi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Duran ve Erdem ambulansla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan minibüs sürücüsü Erdem ise tedaviye alındı. Minibüs çapıp, saplandığı motosiklet ile birlikte çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.