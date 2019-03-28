Minibüsün Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Öldü

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Yıldıray Karabulut (53), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Yıldıray Karabulut (53), yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında İğdir Rampası yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan Çivril yönüne giden Cengizhan Çakır'ın (19) yönetimindeki 20 L 3402 plakalı minibüs, aynı yöne giden Yıldıray Karabulut yönetimindeki 20 LU 036 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karabulut, ağır yaralandı. Yıldıray Karabulut, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin çağırdığı ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karabulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazanın ardından minibüs sürücüsü Çakır, gözaltına alındı.



- Denizli

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