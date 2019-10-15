Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Dinler (34) yaralandı.

Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Dinler (34) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi 7 Eylül Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kasksız sürücü Mehmet Ali Dinler yönetimindeki 45 ZB 9338 plakalı motosiklete kavşakta Bülent Erol'un (53) kullandığı 45 ABN 206 plakalı minibüs çarptı. Motosikletinden savrularak yere düşen Dinler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Dinler, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dinler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ali Dinler, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık
Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu UEFA, milli futbolcuların asker selamına soruşturma başlattı Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:43:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]