Son Dakika Haberleri: Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı
Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

6 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı polis otomobili takla attı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı polis otomobili takla attı. Kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesi yönüne giden Cüneyt Y. idaresindeki 66 PE 540 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden Yılmaz A. kontrolündeki resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yılmaz A.?nın kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kazada, polis memurları Yılmaz A. ve Cemal S. ile minibüsteki Cüneyt Y. ve Engin A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis aracında sıkışan 2 memuru, meslektaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından bulvarda trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:30 Kaynak: DHA
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