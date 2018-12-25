Minibüsün Çarptığı Seldanur Öldü
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Seldanur Tekdemir, minibüsün çarpması sonucu öldü.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Seldanur Tekdemir, minibüsün çarpması sonucu öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi
üzerindeki Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Seldanur Tekdemir'e, Sami As yönetimindeki 59 M 7171 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Minibüsün altında kalan Tekdemir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Durumu ağır olan Tekdemir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis
, minibüs sürücüsü Sami As'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:12 Kaynak: DHA
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