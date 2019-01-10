Son Dakika Haberleri: Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Amasya'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Amasya'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Salih Görmen'e (64) yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Salih Görmen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:30 Kaynak: İHA

Samsun, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada

Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:44:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]