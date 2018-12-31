Son Dakika Haberleri: Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

19 dakika önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Öldü, System.String[]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

M.K'nın (40) kullandığı 09 P 5531 plakalı minibüs, Gerenkova Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geriye doğru giderken Feti Deniz'e (94) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:48 Kaynak: AA

İncirliova, Aydın, Güncel
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