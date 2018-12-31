Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.



M.K'nın (40) kullandığı 09 P 5531 plakalı minibüs, Gerenkova Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geriye doğru giderken Feti Deniz'e (94) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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