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Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Server Yüksel (59) idaresindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Abdalağa Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı'ya (20) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi, yoldan geçen kadın doktor yaptı.
Yaralı daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde bir süre refüjde oturan Dakkalı'nın yola adım attığı anda minibüsün çarpması ve yaklaşık 10 metre savrulması yer alıyor.
Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:16 Kaynak: AA
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