Son Dakika › Güncel › Minibüsün çektiği tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi - Son Dakika
Minibüsün çektiği tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi
6 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı. Trafikte ilerleyişini sürdüren sürücü ardından akaryakıt istasyonuna girdi.
Gebze Güney Yan Caddesi üzerinde bir minibüsün çektiği römorkun 2 tekerinden birisi yerinden çıktı. Durumu fark eden minibüs sürücüsü, arkasına bağlı römorku uzun süre tek tekerlekli olarak çekmeye devam etti. Bir süre böyle devam eden sürücü daha sonra yol kenarına bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.
Son Dakika Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin