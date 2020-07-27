Minibüsün içerisindeki yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Minibüsün içerisindeki yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisindeki yakıt deposunda 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 13 plaka sayılı minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oscar'ın da katıldığı detaylı aramada, koltukları sökülmüş minibüsün içerisinde bulunan yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 203 paket halinde toplam 104 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü H.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.