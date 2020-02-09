Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 kişilik aile ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 kişilik aile ölümden döndü - Son Dakika

Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 kişilik aile ölümden döndü

20 dakika önce

Karaman'da minibüsün içinde yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında minibüsün içinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişilik aile ölümden döndü.

Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 kişilik aile ölümden döndü, System.String[]

Karaman'da minibüsün içinde yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında minibüsün içinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişilik aile ölümden döndü. Yangını suyla söndürmeye çalışan 1 kişi yaralandı.


Yangın, saat 11.30 sıralarında İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otopark içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geceyi otelde geçiren 6 kişilik aile, daha sonra otoparka park ettikleri 01 EMM 72 plakalı minibüsün yanına geldi. Minibüse binen aile havanın soğuk olması nedeniyle minibüs içerisindeki piknik tüpünü yakarak ısınmak isteyince tüp bir anda alev aldı. Aile kendini dışarıya atarak canını zor kurtarırken, minibüs alev topuna döndü. Yanan minibüsü suyla söndürmeye çalışan Adem Ö.'nün elleri yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, minibüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Elleri yanan Adem Ö. ise olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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