Minibüsün Kadına Çarpması Kamerada
20 dakika önce
KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Kaza, geçen 25 Ocak'ta Millet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına, yolcu minibüsü çarptı. KGYS kamerasına yansıyan kazada kadın yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:51 Kaynak: DHA
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