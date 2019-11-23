Son Dakika Haberleri: Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı
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Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

6 saat önce

Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada.

Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Yerköy girişinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

Yahyalı, Kayseri, Yerköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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