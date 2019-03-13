Minibüsün Kapısında Tehlikeli Yolculuk Kamerada
26 dakika önce
Maltepe'de öğrenciler, tıklım tıklım olan minibüsün kapısında sarkarak yolculuk ettiler.
Maltepe'de öğrenciler, tıklım tıklım olan minibüsün kapısında sarkarak yolculuk ettiler. Araç dolu olmasına rağmen yolcu almakta ısrar eden minibüs şoförü hem yolcuları hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir minibüs şoförü, aracın tıka basa dolu olmasına aldırış etmeden yolcu aldı. Minibüse binen öğrenciler, aracın açık kapısından sarkarak yolculuk ettiler. Aracın dolu olmasına aldırış etmeden yolcu almaya devam eden minibüs şoförü, hem yolcuların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. O anlar olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
Prekazi Fenerbahçelileri Kızdıracak: Çok Kötü Oyuncuları Var
Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı
Acun Ilıcalı, Cep Telefonu İtirafıyla Survivor İzleyicilerini Şaşırttı
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi