Tıka basa yolcu dolu minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada
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Ümraniye'de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu minibüste bulunan birkaç yolcu kapıdan sarkarak yolculuk etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
Ümraniye'de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu minibüste bulunan birkaç yolcu kapıdan sarkarak yolculuk etti. Yolcular hayatlarını hiçe sayarak ve ayaklarını neredeyse yere sürterek yolculuk yaparken, sürücü ise minibüsünün tıka basa dolu olmasına aldırmadan ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Maltepe'de liseli bir kızın minibüsten düşüp ölümden dönmesi hafızalarda yerini korurken, Ümraniye'de çekilen görüntü bu kadarına pes dedirtti. Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu hatlı minibüsteki birkaç kişi, kapıdan sarkarak yolculuk etti. Can güvenliklerini hiçe sayarak kapıdan sarkan yolcular görenleri şaşkına çevirdi.
Minibüs şoförü ise aracın tıka basa yolcu dolu olmasına aldırmadan yolda ilerledi. Faciaya davetiye çıkarılan anlar trafikte paniğe sebep oldu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yolda seyir halindeki minibüsün kapısında sarkan birkaç yolcu tehlikeli şekilde yolculuk ediyor. Bazıları ise ayaklarını neredeyse yere sürtüyor.
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