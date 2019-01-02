Minibüsün Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'da minibüsün motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da minibüsün motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye
ilçesinin Yenice
Mahallesi'nde park halindeki 46 NK 403 plakalı minibüsün motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Minibüsün ön kaputunu açan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Ekipler, kediyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:46 Kaynak: AA
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