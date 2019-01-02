Son Dakika Haberleri: Minibüsün Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Minibüsün Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da minibüsün motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı.

Minibüsün Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da minibüsün motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde park halindeki 46 NK 403 plakalı minibüsün motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüsün ön kaputunu açan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekipler, kediyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:46 Kaynak: AA

Yenice, Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu Bakanlık Açıkladı: Poşet Kullanımında Yüzde 70'e Varan Azalma Oldu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 01:09:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsün Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]