Minibüsün Önüne Çıkan Yaban Domuzları Korkuttu
33 dakika önce
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünün önüne çıkan 2 yaban domuzu, cep telefonuyla görüntülendi.
Kayseri
'nin Tomarza
ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünün önüne çıkan 2 yaban domuzu, cep telefonuyla görüntülendi.
Tomarza'dan Aslantaş Köyü'ne yolcu götüren minibüsün önüne, köye yaklaşık 5 kilometre kala 2 yaban domuzu çıktı. Kar
kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgede yola inen domuzlar, bir süre aracın önünde koştu. Yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen domuzlar, daha sonra karla kaplı araziye girerek gözden kayboldu. Kar nedeniyle aç kalan domuzların ilçenin kırsal bölgelerinde yerleşim alanlarına kadar indiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: DHA
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