Minibüsün römorku devrildi: 5 işçi yaralı
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ADANA'da, minibüse bağlı römorkun yerinden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Suriyeli 5 tarım işçisi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
ADANA'da, minibüse bağlı römorkun yerinden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Suriyeli 5 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Yüreğir
ilçesi Karataş
yolu üzerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan İsmail Kırtay yönetimindeki 01 EEJ 64 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüjdeki uyarı levhalarına çarptı. Bu sırada minibüse bağlı römork da yerinden çıkarak, devrildi. Kazada Suriye uyruklu 5 tarım işçisi yaralandı. Sürücü Kırtay, yaralı işçileri tekrar minibüse bindirip, Adana Şehir Hastanesi
'ne götürdü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
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