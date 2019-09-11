Son Dakika Haberleri: Minibüsün şarampole devrilmesi - 10 kişinin cenazesi defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Minibüsün şarampole devrilmesi - 10 kişinin cenazesi defnedildi

9 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6'sı çocuk 10 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6'sı çocuk 10 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Osman Sabri (81), Gülnaz (75), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16), ile Kenan (34), Senem (15), Mert (17) ve Büşranur Atik'in (2) cenazesi Hizan Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Bediüzzaman Ulu Camisine getirildi.

İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından araçlara taşınan cenazeler, Gayda Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazelerin mezarlığa götürüldüğü sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Minibüsün şarampole devrilmesi - 10 kişinin cenazesi defnedildi

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş arkadaşı tarafından dolandırılan adam iş yerinde kendini astı
Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 20:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsün şarampole devrilmesi - 10 kişinin cenazesi defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]