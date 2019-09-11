Minibüsün şarampole devrilmesi - Vali Oktay Çağatay

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkanlı köyünde, yolcuları ilçe merkezine getirmek için yola çıkan Eyüphan Taş (35) yönetimindeki minibüs henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada, Osman Sabri (81), Gülnaz (75), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16), Kenan Atik (34) ile Senem (15), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybetti, sürücü Taş ile araçtaki Zehra (17), Nur Muhammet (7), Mustafa (10) ve Methiye Atik (40), Nurcan (22) ve Ali İhsan Tarhan (52) ve Ümit Çetin (17) yaralandı.

Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Hizan'a giden Vali Çağatay, hastanede yaralıları ziyaret etti, yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza hakkında Kaymakam Mustafa Köleoğlu'dan bilgi alan Çağatay, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınlarıyla hastanede bir araya gelerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çağatay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada,bugün kentte çok acı bir olayı yaşadıklarını belirtti.

Hizan'ın Kalkanlı köyünden merkeze gelmek için yola çıkan köy minibüsünün şarampole yuvarlandığını bildiren Çağatay, şöyle konuştu:

"Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere 10 vatandaşımızı kaybettik. Şu anda hastanelerimizde 6 yaralımız var. Bunların 6'sını Bitlis merkeze sevk ettik. İleri tetkikleri yapılıyor. Bir yaralımız burada. Durumları tetkiklerden sonra netleşecek. Bir yaralımızın durumu oldukça iyi. Diğerleri de inşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Onları da ziyaret edeceğiz. Ölen çocuğumuzun 5'i öğrenci, 4'ü Bitlis'te, biri de İstanbul'da eğitimini sürdürüyor. Ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Bu acı olayların yaşanmasını istemiyorum. Allah tekrarından korusun. Allah hayatını kaybedenlere rahmet etsin. Yaralıları vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Çocuklarımızın içinde okula gelenler de var. Ama bu servis minibüsü değil. bildiğimiz köy minibüsü. Yolcuları köyden getiren minibüs."

Kaza ile ilgili olay yeri ekibinin inceleme yapacağını belirten Vali Çağatay, "Mutlaka orada fren izleri, minibüsle ilgili teknik değerlendirme yapılacaktır. Ondan sonra net bilgi vereceğiz. Şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama orası virajlı bir bölge. Normalde kullanılan bir bölge ancak minibüs şarampole uçuyor. Net kaza sebebi incelemelerin ardından belirlenecek." diye konuştu