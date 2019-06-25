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Minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada

15 dakika önce

Minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada İşçilerin panik anı kameradaSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan, başka bir minibüsün sıkıştırması sonucu şarampole devrilen servis minibüsündeki yolcuların yaşadığı dehşet, saniye saniye...

Minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada
İşçilerin panik anı kamerada
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan, başka bir minibüsün sıkıştırması sonucu şarampole devrilen servis minibüsündeki yolcuların yaşadığı dehşet, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.
Kaza, Erenler İlçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'da faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P., yönetimindeki 54 S 0716 plakalı servis, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren minibüsün sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta yangın çıktı. Devrilen minibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. 4 kişinin yaralandığı kazada minibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, şarampole devrilen otobüsteki yolcuların yaşadığı dehşet anları, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir minibüsün kontrolsüz şekilde iş servisinin önüne geçerek sıkıştırdığı, servis minibüsünün şoförünün minibüse çarpmamak için yolun dışına çıktığı, ardından da minibüsün devrildiği yer alıyor. Minibüsün devrilmesiyle sürücü ve yolcular araçta savruluyor. Büyük paniğin yaşandığı araçta yolcular camı kırmak için uzun süre mücadele ediyor.
Minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Erenler, İşçi, 3. Sayfa
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