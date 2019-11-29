Minibüsün tavan ve tabanında gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, taban ve tavan kısmına zulalanmış 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki buldu.

Ekipler, minibüste bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.