Son Dakika › Güncel › Minibüsün tavan ve tabanında gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika
Minibüsün tavan ve tabanında gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
6 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, taban ve tavan kısmına zulalanmış 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki buldu.
Ekipler, minibüste bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti! Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak