İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan takibin ardından durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan aramada tavan içerisine gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

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