Son Dakika Haberleri: Minibüsün Tehlikeli Yolculuğu

Minibüsün Tehlikeli Yolculuğu

1 saat önce

Batman kent merkezinde minibüs üzerine yüklenen yük, trafiği tehlikeye düşürdü.

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Batman kent merkezinde minibüs üzerine yüklenen yük, trafiği tehlikeye düşürdü. Yakınından geçen bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti.

Batman'da bir minibüs üzerine yüklenen koliler trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kimliği belirlenmezken, iki kat olarak minibüs üzerine yüklenen koliler şehir merkezinde ana cadde üzerinde ilerlemeye devam etti. Görüntülerde iple bağlandığı görülen kolilerin trafikteki diğer sürücülerin de can güvenliğini tehlikeye atması sürücülerin tepkisine neden oldu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

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