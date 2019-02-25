Minibüsün Tehlikeli Yolculuğu
1 saat önce
Batman kent merkezinde minibüs üzerine yüklenen yük, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
Batman
kent merkezinde minibüs üzerine yüklenen yük, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
Batman'da bir minibüs üzerine yüklenen koliler trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kimliği belirlenmezken, iki kat olarak minibüs üzerine yüklenen koliler şehir merkezinde ana cadde üzerinde ilerlemeye devam etti. Görüntülerde iple bağlandığı görülen kolilerin trafikteki diğer sürücülerin de can güvenliğini tehlikeye atması sürücülerin tepkisine neden oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:46 Kaynak: İHA
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