Minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Mahmut Nehle idaresindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, Çakmak Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi önünde, Muharrem Kopan yönetimindeki 33 AUE 84 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu kadın Sabah Şuayip olay yerinde hayatını kaybetti.

Her iki sürücüyle birlikte minibüsteki bir kişi yaralandı.

Şuayip'in cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ereğli, Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:55 Kaynak: AA
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