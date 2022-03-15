MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

15.03.2022 15:41

RİZE'de, kapısı açıkken içerisine girdiği minibüsün torpidosuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

RİZE'de, kapısı açıkken içerisine girdiği minibüsün torpidosuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde esnaf olan Abdurrahman Sayın, kapısını açık bıraktığı minibüsüne bindiğinde torpidodan kedi sesi duydu. Kediyi bulunduğu yerden çıkarmakta başarılı olamayan Sayın, aracı ile Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. İtfaiye erleri, aracın torpido kısmından bazı bölümleri sökerek, kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. 1 saat süren çalışma sonunda yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Saldırgan tavırları ile itfaiye erlerini korkutan yavru kedi, çevreden uzaklaşarak gözden kayboldu.

'ARACI İTFAİYEYE GETİRDİM'

Kedi sesini duyunca ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Abdurrahman Sayın 'Arabayı çalıştırdığımda kedi sesi gelmeye başladı. Aracı durdurup dinlediğimde torpidodan geldiğini farkettim. Kaçırmaya çalışsam da sonuç alamadım. Aracı İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdim. Arkadaşlar sağolsun bayağı uğraştılar, her yeri söktüler. Sonunda kediyi çıkarmayı başardılar' dedi.

MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
500
Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Antalya'da kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:31:26. #1.11#
SON DAKİKA: MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement