MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI - Son Dakika
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MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI

25.04.2022 10:57
MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI

ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi.

ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüste arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.

MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI
MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI
MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI
MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI
MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI
MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI

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Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi YPG/PKK, Münbiç'te isteklerine karşı çıkan halkı yakıttan mahrum bırakıyor YPG/PKK, Münbiç'te isteklerine karşı çıkan halkı yakıttan mahrum bırakıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİNİBÜSÜN YAKIT DEPOSUNDAN 104 KİLO KAÇAK BAL ÇIKTI - Son Dakika
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