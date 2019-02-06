Minibüsün Yaşlı Adama Çarpma Anı, Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı.
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir
Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılarak hastaneye götürüldü.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:31 Kaynak: DHA
HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı
İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı