Minibüsün yaşlı kadına çarparak ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün yaşlı kadına çarparak ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Minibüsün yaşlı kadına çarparak ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

Samsun'da bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarparak ölümüne yol açtığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Minibüsün yaşlı kadına çarparak ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Samsun'da bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarparak ölümüne yol açtığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yer idaresindeki 34 UE 4624 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 74 yaşındaki Hatice Şenarslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Murat Yer, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına minibüsün çarptığı görülüyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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