Son Dakika Haberleri: Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti - Son Dakika

Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti

6 saat önce

Samsun'da Gürcistan plakalı bir minibüste yapılan aramada aracın taban ve tavan kısmına zulalanmış gümrük kaçağı 3 bin 196 paket sigara ile 78 şişe içki ele geçerken, olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti, System.String[]

Samsun'da Gürcistan plakalı bir minibüste yapılan aramada aracın taban ve tavan kısmına zulalanmış gümrük kaçağı 3 bin 196 paket sigara ile 78 şişe içki ele geçerken, olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu kara yolunda yaptıkları operasyonda Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aracın taban ve tavan kısmına yapılan zula bölmelere saklanmış vaziyette 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gürcistan, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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