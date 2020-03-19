Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı - Son Dakika

Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı

6 saat önce

VAN'da, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı, System.String[]

VAN'da, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında dün Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurularak, arama yapıldı. Minibüste yapılan detaylı aramada kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi. Tıbbi maskelerle ilgili araç sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Van Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:22 Kaynak: DHA

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