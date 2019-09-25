Minibüsünde kaçak göçmen yakalanan sürücüye 33 bin lira ceza
38 dakika önce
NİĞDE'de yol denetiminde durdurulan bir minibüste 27 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:40 Kaynak: DHA
NİĞDE'de yol denetiminde durdurulan bir minibüste 27 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, 33 bin 960 TL idari para cezası yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında İ.B. yönetimindeki 71 KE 611 plakalı minibüs, durdurularak arandı. Minibüsteki 27 Suriyeli yakalandı. 12 Suriyelinin kimlik belgesi olduğu ancak yol izin belgesi olmadığı belirlenirken, 15 Suriyelinin ise ülkeye kaçak olarak girdiği anlaşıldı. Kimlik belgesi olan Suriyeliler, geldikleri şehre gönderilirken, kaçak olanlar ise sınır dışı edilmek üzere Niğde
İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü İ.B.'ye, 33 bin 960 TL idari para cezası da uygulandı.
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