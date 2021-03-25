Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı - Son Dakika

Polis, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobili hasar gören vatandaşlar kazayı görmediklerini belirterek, "Araçlarımız park halindeydi. Sese istinaden herkes geldi. Minibüs sürücüsü de kaçmış" dediler.

Kaza 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 203. Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 32 ABC 431 plakalı minibüs, cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile çarptı. Minibüs, araçlara çarptıktan sonra yolun sağ tarafında bulunan boş araziye çıkarak, durabildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri manzarayı gördüklerinde şaşkına döndüler. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciler yardımıyla caddeden kaldırıldı.

ISPARTA - Isparta 'da alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

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