Minik Ada yazdı, belediye yaptı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Borusan İlk ve Orta Okulu 4. sınıf öğrencisi Ecem Ada Türk, belediyeye okulunun sıkıntılarıyla ilgili mektup yazdı.



Okulundaki park alanının zemin kaplaması ve kapısıyla ilgili şikayetlerini dile getiren Minik Ada'nın talebi üzerine harekete geçen Gemlik Belediyesi ekipleri, okulun parkındaki zemin kaplamayı yenilerken, oyun gruplarının ise tamirini yaptı.



Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu, Minik Ada'nın mektubunun eline ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladıklarını söyledi. Kuzu, oyun parkının çocukların herhangi bir düşme sonucu yaralanmaması için kauçuk zeminle kaplandığını kaydederken bazı oyun gruplarının ise tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale geldiğini belirtti. Gemlik'teki park sayısını arttırmak istediklerini kaydeden Kuzu, "Gemlik'teki çocuk parklarımızın tamir ve bakımını aralıksız sürdürürken, yeni parklarda kazandırmaya devam ediyoruz. Minik Ada kardeşime okulundaki sıkıntıları bize aktardığı için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA